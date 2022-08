Violento incidente sulla Statale 107: coinvolti tre mezzi, grave un 19enne

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio odierno lungo la Strada Statale 107, all'altezza del chilometro 34,2. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi: un'auto, un autocarro ed una moto, che si sono scontrati in successione per motivi ancora in fase di accertamento.

Immediato l'intervento del personale medico del 118, giunto sul posto assieme ai Carabinieri ed alle squadre dell'Anas. Critiche le condizioni del diciannovenne alla guida della moto, che è stato trasferito d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Feriti seriamente anche gli altri due conducenti.

Al momento sono in corso i dovuti accertamenti per accertare le dinamiche del sinistro e per mettere in sicurezza il tratto di strada, che risulta chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia.