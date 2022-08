Torretta, pizzicati a trasportare cibo in modo non idoneo: sanzionati

Proseguono i controlli della Polizia Stradale, che oltre alla verifica del traffico veicolare è impegnata anche nel controllo dei corretti stadi del trasporto degli alimenti, non sempre rispettati. A Torretta di Crucoli, infatti, è stato scoperto un furgone dedito al trasporto di prodotti ittici non idoneo.

In particolare, gli agenti notavano come il furgone fosse evidentemente deteriorato e danneggiato: le guarnizioni del portellone erano danneggiate, e ciò non permetteva il mantenimento della temperatura idonea al trasporto di cibi surgelati o congelati (-18°).

Al controllo della temperatura effettiva, il personale dell'Asp di Crotone ha rilevato all'interno del mezzo la temperatura di -7 gradi, motivo per il quale il conducente è stato sanzionato per trasporto non idoneo di cibo e per inefficienza dei dispositivi di coibentazione.