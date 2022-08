Maltrattano gatto e postano video sui social: denunciati tre giovani a Polistena

Tre studenti di Polistena - un maggiorenne e due minorenni - sono stati denunciati a piede libero per maltrattamento di animali: il trio infatti avrebbe seviziato un gatto riprendendo il tutto con uno smartphone, per poi postare il video sui social network, rendendo facile l'identificazione da parte dei Carabinieri.

Nello specifico, nel video sarebbe emerso con i protagonisti del video avrebbero mimato un rapporto sessuale con l'animale, per poi lanciarlo in aria. Bravata che è stata postata sul profilo di uno dei minorenni coinvolti, generando non poca indignazione.

I militari, attenti nel contrastare illeciti nei confronti degli indifesi amici a quattro zampe, hanno dunque raccolto le segnalazioni identificando facilmente gli autori dei maltrattamenti e del video. Tutti e tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Palmi ed al Tribunale per minorenni di Reggio Calabria.