Covid, tasso di positività sfonda il 34%: diminuiscono i ricoveri (-10) ma non i decessi (+3)

Aumenta di oltre sei punti percentuali il tasso di positività al coronavirus in Calabria, e lo fa in un solo giorno. Nonostante siano emersi 1.346 nuovi casi a fronte di 1.931 guariti, e nonostante il calo dei ricoveri (-10), il tasso di positività raggiunge il 34,55%, confermando dunque l'aumento dei casi denunciato nei giorni scorsi dall'osservatorio Gimbe.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+365), seguita da Reggio Calabria (+306), Catanzaro (+285), Crotone (+191) e Vibo Valentia (+135) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+64). Processati 3 milioni e 644.165 tamponi da inizio pandemia (+3.896).



I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 150.895 (+365), mentre i casi attivi sono 50.935. Di questi, 50.886 in isolamento, 48 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 98.689 i guariti e 1.271 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 185.294 (+306) mentre gli attivi sono 5.211, di cui 5.155 in isolamento domiciliare, 56 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 179.241 i guariti ed 842 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 90.012 (+285), mentre i casi attivi sono 4.231. Di questi: 4.177 in isolamento, 49 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 85.410 i guariti e 371 i decessi.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 53.364 (+191), mentre i casi attivi sono 2.224. Di questi, 2.213 sono in isolamento, 11 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 50.884 guariti e 256 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 46.699 (+135) mentre gli attivi sono 2.490. Di questi: 2.476 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.029 i guariti e 180 i deceduti.