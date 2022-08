Sorpreso a violare i sigilli: 51enne denunciato a Montalto Uffugo

Un cinquantunenne di Montalto Uffugo è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri Forestali della stazione di Cosenza, dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre violava i sigilli di un'area posto sotto sequestro. L'uomo infatti si sarebbe introdotto in una struttura che custodiva dei mezzi agricoli, effettuandovi dei lavori di mantenzione e riparazione.

Inoltre i militari hanno appurato come all'interno dell'edificio fossero conservati in modo improprio rifiuti di diversa natura - prevalentemente rottami metallici e carcasse di autovetture - senza alcuna autorizzazione e senza alcuna protezione. Proprio la presenza incontrollata di rifiuti aveva portato, nel 2021, al sequestro dell'area.

Tra le criticità più impattanti, la presenza di una vasca di raccolta delle acque dove confluiva, oltre l'acqua piovana, anche i residui di lubrificanti e gli olii. Per cui, l'uomo è stato denunciato a piede libero non solo per la violazione dei sigilli, ma anche per non aver bonificato l'area in questi mesi.