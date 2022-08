Minacciata, picchiata ed umiliata: per il compagno si spalanca il carcere

Da diversi anni avrebbe picchiato, minacciato ed offeso ripetutamente la compagna di 45 anni, portandola ad un stato di avvilimento ed umiliazione: così i Carabinieri del comando di Cosenza hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di un 48enne che era stato già denunciato, in stato di libertà, per maltrattamenti in famiglia.

Dopo delle accurate indagini, i militari hanno ricostruito la drammatica e difficile situazione familiare in cui versava la donna da tempo, per le quali l’Autorità Giudiziaria bruzia, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura della Repubblica, ha ritenuto di dover emettere il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo che ora è stato associato presso la Casa Circondariale di Cosenza.