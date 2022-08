Torna a Caraffa "La Notte dell'Organetto" per far ballare la Calabria e per riscoprire le tradizioni etno-musicali, culturali e gastronomiche della regione.



Gli appuntamenti previsti venerdì 26 agosto alle ore 22, in piazza Skanderbeg, si esibirà il gruppo degli "Etnosound"; sabato 27 agosto dalle ore 20.30 lungo corso Colombo “Facimu Rota - Prima Parata dell’Organetto” e, a seguire, l’esibizione dei singoli partecipanti presso la piazzetta Giuseppe Gangale; domenica 28 agosto alle ore 22, in piazza Skanderbeg, si terrà l'atteso concerto di Cosimo Papandrea.

Forte del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, durante le quali migliaia di persone si sono riversate per le strade di Caraffa, la Pro-loco arbereshe, guidata dalla presidentessa Mariangela Notaro, in sinergia con l'amministrazione comunale, ha voluto così rinnovare l'appuntamento con la musica popolare.

Il centro storico del paese, per tre giornate, verrà travolto già dal pomeriggio dalla tradizione, dai profumi e dai sapori di un tempo. Sono infatti previsti workshop, corsi, artisti di strada, stand gastronomici e tanto altro ancora.

Anche quest'anno la direzione artistica dell'evento è affidata a Roberto Lorusso.