Tir si ribalta sulla Statale 280, bovini incastrati nel rimorchio

Squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro sono impegnate sulla Statale 280, nei pressi dello svincolo di Germaneto-Catanzaro Lido dove un Tir adibito al trasporto di bovini si è ribaltato.

Ferito in modo lieve il conducente affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 mentre i pompieri stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza i capi di bestiame che sono rimasti incastrati nel rimorchio cassonato.

Alcuni degli animali sono purtroppo deceduti tra le lamiere del mezzo mentre il conducente è stato trasportato in ospedale.

Sul posto presente la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale dell’Anas per gestire la viabilità.



Al momento si attende l’arrivo di un altro automezzo per caricare i capi di bestiame tratti in salvo. Al termine si provvederà al recupero del mezzo.