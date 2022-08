Controlli dei Carabinieri di Castrovillari: due arresti in sole 24 ore

Nei due giorni appena trascorsi, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno eseguito una serie di controlli e di perquisizioni su tutto il territorio di competenza finalizzati a prevenire e reprimere in particolar modo i reati relativi al traffico di stupefacenti.

In questo contesto, proprio ieri, in base agli elementi raccolti hanno così arrestato in flagranza un 30enne residente nella città del Pollino, per di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare effettuata a casa dell’uomo, in un locale utilizzato come deposito, sono stati trovati infatti 1,2 kg di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita; oltra ad un grammo di hashish e ad un bilancino di precisione.

Il soggetto, che tra l’altro è risultato beneficiare del reddito di cittadinanza è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso di un’altra attività eseguita dai carabinieri della Stazione di Saracena, un 57enne sottoposto all’affidamento in prova, in più circostanze avrebbe violato le prescrizioni imposte dal provvedimento. Dalla segnalazione inviata dai militari dell’Arma è immediatamente scattata un’ordinanza di aggravamento della misura, a seguito della quale l’uomo è stato arrestato e portato nella la Casa Circondariale di Castrovillari.