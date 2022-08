Auto a fuoco nella notte a San Sostene

Un’automobile è andata completamente distrutta a causa di un incendio divampato nel cuore della notte scorsa in via traversa Mazzini a San Sostene, nel catanzarese.

Le fiamme hanno interessato in particolare una Peugeot 208 che era parcheggiata a bordo strada, all'ingresso del centro abitato, e di proprietà di una donna nativa del posto ma residente a Milano.

Sul posto, intorno alle 4:50 del mattino, si è portata una quadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza del sito.

Presenti anche i carabinieri della radiomobile della compagnia di Soverato per gli adempimenti di competenza. Non si registrano feriti mentre sono in gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.