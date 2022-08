Covid, il Bollettino. Tasso di contagio sopra il 28%, altre cinque vittime

Sono 1526 i nuovi casi di Covid19 in Calabria, così come riportati dall’ormai consueto bollettino ufficiale della Regione che evidenzia anche come il tasso di contagio si attesti oggi poco sopra il 28%. Sono stati 5429 i tamponi eseguiti nelle 24 ore appena trascorse.

I freddi numeri del report ci comunicano quindi che il numero maggiore di positivi di registra nel cosentino (410), seguito nell’ordine dal reggino (387), catanzarese (319), crotonese (202) e vibonese (154), mentre sono 54 i soggetti di fuori regione.

Nemmeno quest’oggi si placa il conteggio delle vittime: se ne aggiungono cinque rispettivamente nel cosentino (4) e reggino (1). Salgono poi di altre 1394 unità i guariti.

Gli attualmente positivi, in Calabria, sono ad oggi 68928 (+127 da ieri): 68732 (+118) in isolamento domiciliare, 190 (+10) in reparto e 6 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.220 (51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.165 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 85.507 (85.137 guariti, 370 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 51.491 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51.437 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 99039 (97.769 guariti, 1270 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2208 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2191 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 50965 (50709 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5.390 (49 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.341 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 179.598 (178.756 guariti, 842 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 2.394 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.380 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 44.170 (43.991 guariti, 179 deceduti).