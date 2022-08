Roseto Capo Spulico. Ex mattatoio trasformato in discarica abusiva, scatta il sequestro

I Carabinieri Forestali di Oriolo hanno apposto i sigilli, questa mattina, all'ex mattatoio comunale di Roseto Capo Spulico, ubicato in località Civita. Un provvedimento resosi necessario in quanto la struttura era utilizzata da tempo come una discarica abusiva, contenente numerosi rifiuti di varia natura.

A seguito di un sopralluogo i militari hanno scoperto diversi sacchi di rifiuti accumulati all'interno degli ambienti al chiuso, mentre ulteriori 250 metri cubi di rifiuti di varia natura (plastica, vetro, alluminio, sfalci ed erba sintetica) sparsi all'esterno.

L'ipotesi al momento è di gestione illecita di rifiuti provenienti da attività comunali, motivo per il quale l'intera area è stata sequestrata ed il dipendente comunale responsabile del procedimento è stato denunciato.