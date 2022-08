Sbanda con l’auto e vola giù da un ponte: morto un giovane

Drammatico incidente questa mattina a Lamezia Terme, dove un giovane automobilista ha perso la vita dopo essere volato giù da un ponte. Il sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto lungo via Salvatore Raffaele, in un tratto di strada sopraelevata che attraversa un torrente.

Per motivi ancora in fase di accertamento, il ragazzo, di 18 anni, Antonio Muraca, avrebbe perso il controllo della propria auto, una Opel Corsa, sbandando e finendo fuori strada. Il veicolo è così finito sul letto del torrente ribaltato ed il conducente sarebbe morto sul colpo a seguito della caduta e dell'impatto.

Sul posto, oltre al personale medico che ha constatato il decesso del malcapitato, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. Presente anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli adempimenti del caso.