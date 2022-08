Bomba d’acqua su Crotone: piovuti 46 millimetri d’acqua in appena un’ora

Una bomba d'acqua ha colpito la città di Crotone a ridosso dell'ora di pranzo di oggi. A partire dalle 13:00 infatti la città è stata letteralmente avvolta in una coltre d'acqua, che ha finito per allagare rapidamente molte vie e piazze, provocando non pochi disagi ai bagnanti ed agli automobilisti.

Tra le 13:00 e le 15:00 sono piovuti, secondo la stazione pluviometrica cittadina gestita dall'Arpacal, ben 46 millimetri d'acqua. Al momento si registrano diverse strade completamente allagate, con relativi disagi alla circolazione a causa dell'acqua e dei rami caduti dagli alberi.

Non si registrano, al momento, danni a cose o persone.