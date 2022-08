Covid, il Bollettino. Casi dimezzati (+1.548), ma continuano i decessi (+5)

Quasi dimezzati i nuovi casi da coronavirus in Calabria. A distanza di 24 ore il bollettino diminuisce, 1.548 nuovi casi a fronte di 1.962 guariti. Cinque i decessi, ma diminuiscono i ricoveri (-6).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+461), seguita da Reggio Calabria (+330), Catanzaro (+304), Crotone (+216) e Vibo Valentia (+177) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+60). Processati 3 milioni e 634.840 tamponi da inizio pandemia (+5.717) con un tasso di positività al 27,08%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 150.120 (+461), mentre i casi attivi sono 51.778. Di questi, 51.724 in isolamento, 54 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 97.076 i guariti e 1.266 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 184.601 (+330) mentre gli attivi sono 5.128, di cui 5.083 in isolamento domiciliare, 45 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 178.632 i guariti ed 841 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 89.408 (+304), mentre i casi attivi sono 4.145. Di questi: 4.095 in isolamento, 45 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 84.893 i guariti e 370 i decessi.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 52.971 (+216), mentre i casi attivi sono 2.202. Di questi, 2.185 sono in isolamento, 17 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 50.513 guariti e 256 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 46.410 (+177) mentre gli attivi sono 2.360. Di questi: 2.346 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.871 i guariti e 179 i deceduti.