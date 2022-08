Sbarchi, in 500 soccorsi su un barcone davanti al porto di Catanzaro Lido

Altri circa 500 stranieri sono sbarcati stamani davanti al porto di Catanzaro Lido fin dove sono giunti a bordo di un barcone di grosse dimensioni.

A darne notizia l’amministrazione comunale che si sta occupando della loro messa in sicurezza mettendo a disposizione beni di prima necessità e mezzi dell’Amc, l'azienda di trasporto locale del capoluogo.

Si attende l’arrivo di un mezzo idoneo per far trasbordare gli uomini e le donne presenti sul barcone che è troppo grande per poter entrare nel porto. Una volta a terra i migranti saranno trasferiti al Palazzetto dello Sport di località Corvo.