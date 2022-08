Carcere di Catanzaro. Sequestrati a detenuti telefonini e schede Sim

Un cellulare e delle schede Sim in possesso di alcuni detenuti ristretti al Reparto Ordinario sono stati scoperti dagli uomini della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Catanzaro.

Il rinvenimento è stato possibile grazie agli attenti controlli effettuati dagli agenti del penitenziario del capoluogo di regione, che si sono più volte distinti proprio per le sue attività di ritrovamento di telefonini ed di altro materiale non consentito.

A renderlo noto è il segretario Regionale del Sinappe della Calabria Roberto Magro che si auspica che al più presto vengano assunte, a livello nazionale, “azioni utili a contrastare l’ingresso di materiale non consentito negli Istituti Penitenziari e che i responsabili di tali azioni vengano perseguiti, soprattutto però si esprime il più consapevole e sincero apprezzamento per l’importante attività messa in atto dal personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Catanzaro che come sempre si è distinto, auspicando che l’Amministrazione ne sappia riconoscere i meriti”.