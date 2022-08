Spari a Reggio Calabria: colpi contro segreteria del candidato di Forza Italia

Francesco Cannizzaro

Attimi di paura poco fa a Reggio Calabria, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrina della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia candidato alle prossime elezioni nazionali. Almeno tre i colpi che hanno attinto la vetrina, che fortunatamente ha bloccato la corsa dei proiettili essendo in vetro rinforzato.

Al momento della sparatoria all'interno della sede - ubicata a poca distanza dal Consiglio Regionale - era in corso una riunione politica alla quale stava partecipando lo stesso Cannizzaro. Nessuno dei presenti, fortunatamente, è rimasto ferito.

Immediata la richiesta di intervento delle forze dell'ordine, con la Squadra Mobile che ha avviato un'indagine: non si esclude il passaggio di competenze alla Direzione Distrettuale Antimafia, in attesa di comprendere se l'intimidazione, come sembra, possa essere legata alla campagna elettorale in corso.