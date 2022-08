Covid, il Bollettino. Casi triplicati (+2.408) a fronte di cinque decessi

Più del triplo di nuovi casi da coronavirus in Calabria. A distanza di 24 ore il bollettino appare sostanzialmente aumentato, con 2.408 699 nuovi casi a fronte di 1.584 guariti. Cinque i decessi, ma diminuiscono i ricoveri (-6).

Boom di casi nella provincia di Reggio Calabria (+706), seguita da Cosenza (+683), Catanzaro (+539), Crotone (+198) e Vibo Valentia (+169) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+113). Processati 3 milioni e 629.123 tamponi da inizio pandemia (+8.589) con un tasso di positività al 28,04%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i contagi accertati finora sono 184.271 (+706), mentre i casi attivi sono 5.110. Di questi, 5.069 in isolamento, 41 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 178.321 i guariti e 840 i decessi.

Nel cosentino i casi riscontrati salgono a 149.659 (+683) mentre gli attivi sono 52.386, di cui 52.326 in isolamento domiciliare, 58 in ospedale e 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 96.009 i guariti ed 1.264 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 89.104 (+539), mentre i casi attivi sono 4.162. Di questi: 4.107 in isolamento, 49 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 84.573 i guariti e 369 i decessi.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 52.755 (+198), mentre i casi attivi sono 2.215. Di questi, 2.196 sono in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 50.285 guariti e 255 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 46.233 (+169) mentre gli attivi sono 2.215. Di questi: 2.169 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.871 i guariti e 179 i deceduti.