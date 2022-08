Crotone. Riga e Cantafora: “Subito interventi per evitare future alluvioni”

"L’arrivo imminente della stagione autunnale e con essa quella delle piogge, non può trovare impreparato un territorio che vanta un triste record di allagamenti ed alluvioni. Ricordiamo l’evento alluvionale del 22 novembre 2020, che colpì la città di Crotone (QUI), mettendo in ginocchio tante famiglie ed attività economiche, ingenti i danni ed in molti casi in tanti ancora in attesa dei giusti risarcimenti".

E' quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali del Comune di Crotone Salvatore Riga ed Anna Maria Cantafora.

"A tal fine - continua la nota - in qualità di consiglieri comunali, abbiamo inviato una missiva all’amministrazione comunale, per sollecitare l’insieme degli interventi necessari a mitigare il rischio idrogeologico ed idraulico urbano. Purtroppo, registriamo un forte ritardo, riguardo quello che dovrebbe rappresentare la normale attività di manutenzione e non straordinaria ed eseguita in condizioni di ritardo e d’emergenza.

Gli eventi meteo estremi, che hanno interessato diverse zone del paese, alcune anche prossime alle coste Crotonesi, devono spingerci ad assumere una maggiore consapevolezza nell’affrontare i cambiamenti climatici in atto con un approccio metodologico e non improvvisato. A tale scopo, crediamo che sia necessario, così come già in uso in altre città Italiane, di adottare un Piano per la prevenzione e la conoscenza del rischio idraulico, in modo da efficientare la gestione del territorio. Non ci stancheremo mai di ricordare all’ Amministrazione Comunale, che senza la pianificazione e la programmazione non ci può essere controllo e gestione del territorio".