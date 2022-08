Avvistato a Crotone il Seven Seas, l’ex superyacht di Steven Spielberg

Non è di certo passato inosservato il superyatch che da questa mattina sta eseguendo una serie di manovre poco distante dal porto di Crotone. Si tratta infatti della famosa imbarcazione Seven Seas (sette mari), appartenuta fino a non molto tempo fa a Steven Spielberg.

Lo scorso anno il regista ha deciso di cedere il prezioso natante, vendendolo alla modica cifra di 130 milioni di euro al miliardario Barry Zekelman, amministratore delegato dall'azienda familiare che si occupa di acciaio nonché ex pilota di Formula 1.

Costruito nel 2010 nel noto stabilimento dell'Oceanco - dove sono nati tra i più grandi yatch attualmente in navigazione - lo yatch è lungo 86 metri e può procedere ad una velocità massima di 20 nodi.

Al suo interno si trovano 9 cabine che possono ospitare un massimo di 20 ospiti. Non manca una piscina, un'area dedicata al fitness, diverse lounge, un eliporto e persino un piccolo cinema.