Zambrone, avverte malore dopo lite per un parcheggio: muore 48enne

Un uomo è morto questa notte dopo un improvviso malore a seguito di una lite per un parcheggio. È successo poco dopo la mezzanotte a Zambrone, nota località turistica del vibonese, dove il litigio sarebbe nato nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria.

Ad avere la peggio un quarantottenne del posto (originario di Portosalvo) in vacanza con la moglie ed i figli. Dopo l'accesa discussione l'uomo avrebbe accusato un malore per poi accasciarsi improvvisamente a terra. Nonostante il pronto intervento del 118 questi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno subito acquisito le registrazioni di videosorveglianza per identificare i protagonisti della vicenda e ricostruirne la dinamica. Visti gli accertamenti ancora in corso, la salma del malcapitato è stata sequestrata.