Covid, bollettino dimezzato: 699 nuovi casi, ma aumentano i ricoveri (+15)

Continua la discesa dei nuovi casi da coronavirus in Calabria. A distanza di 24 ore il bollettino appare sostanzialmente dimezzato, con "soli" 699 nuovi casi a fronte di 792 guariti. Nessun decesso, anche se aumentano i ricoveri (+15), che superano nuovamente quota 200 in tutta la regione.



Boom di casi nella provincia di Crotone (+215), seguita da Cosenza (+196), Reggio Calabria (+139), Catanzaro (+109) e Vibo Valentia (+18) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+22). Processati 3 milioni e 620.534 tamponi da inizio pandemia (+2.977) con un tasso di positività al 23,48%.



I DATI PER PROVINCIA

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 52.557 (+215), mentre i casi attivi sono 2.181. Di questi, 2.163 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 50.121 i guariti e 255 i decessi.

Nel cosentino i casi riscontrati salgono a 148.976 (+196) mentre gli attivi sono 52.052, di cui 51.983 in isolamento domiciliare, 67 in ospedale e 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 95.665 i guariti ed 1.259 i deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 183.565 (+139), mentre i casi attivi sono 4.977. Di questi: 4.983 in isolamento, 39 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 177.748 i guariti e 840 i decessi.

Nel catanzarese i positivi riscontrati raggiungono quota 88.565 (+109), mentre i casi attivi sono 4.077. Di questi, 4.023 sono in isolamento, 48 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 84.119 guariti e 369 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 46.064 (+18) mentre gli attivi sono 2.014. Di questi: 1.999 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.871 i guariti e 179 i deceduti.