Brutale aggressione a Crotone, Davide trasferito a Bologna

Davide Ferrerio

Davide Ferrerio (QUI) torna a Bologna. Il nulla osta è arrivato oggi da parte dell’azienda Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per consentire al ragazzo di proseguire le cure prosieguo in un ambiente ultraspecialistico.

Davide, che come si ricorderà, è stato violentemente pestato a Crotone nella sera dello scorso 11 agosto, finendo in coma (QUI), e da allora ricoverato nell’ospedale del capoluogo calabrese. Attualmente in ventilazione meccanica, nell’Ospedale “Maggiore” di Bologna potrà essere seguito, appunto, da specialisti.