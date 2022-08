Falerna, scoppia rissa in pieno lungomare: fermate due persone

Due persone sono state fermate dai Carabinieri ieri sera a Falerna, a seguito di una rissa nata in pieno lungomare proprio durante l'orario del passeggio. Secondo quanto ricostruito dai militari, ad aggredirsi in un primo momento sarebbero stati il proprietario di un chiosco ed un giovane.

Non è ancora chiara la dimanica della rissa: quello che è certo è che dopo qualche spintone e qualche schiaffo, sono volati anche pugni e calci, e persino qualche basonata. In un secondo momento il padre del ragazzo sarebbe intervenuto, assieme ad altri passanti, per calmare gli animi.

Sul posto i Carabinieri hanno riportato la calma tra i due procedendo poi all'identificazione.