Covid, casi in lieve flessione (+1.218) ma continuano a pesare i decessi (+8)

Sono ancora alti i casi di coronavirus in Calabria, ma in calo rispetto ai giorni scorsi. L'odierno bollettino infatti evidenzia un calo dei nuovi positivi (+1.218), che si evidenzia anche nei soggetti guariti (+987). Peggiorano invece gli indicatori per quanto riguardano i nuovi ricoveri (+5) ed i decessi (+8).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+380), seguita da Reggio Calabria (+308), Catanzaro (+295), Vibo Valentia (+137) e Crotone (+8) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+90).



I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i casi riscontrati salgono a 148.780 (+380) mentre gli attivi sono 51.857, di cui 51.792 in isolamento domiciliare, 64 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 95.664 i guariti ed 1.259 i deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 183.426 (+308), mentre i casi attivi sono 5.313. Di questi: 5.276 in isolamento, 37 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 177.273 i guariti e 840 i decessi.

Nel catanzarese i positivi riscontrati raggiungono quota 88.456 (+308), mentre i casi attivi sono 5.313. Di questi, 5.276 sono in isolamento, 37 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 84.040 guariti e 369 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 46.046 (+137) mentre gli attivi sono 2.007. Di questi: 1.996 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.860 i guariti e 179 i deceduti.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 52.342 (+8), mentre i casi attivi sono 2.188. Di questi, 2.172 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 49.899 i guariti e 255 i decessi.