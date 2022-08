S’incastra nella fresa di un motocoltivatore, deceduto conducente del mezzo agricolo

Un motocoltivatore

Un drammatico incidente quello avvenuto un quarto d’ora dopo il mezzogiorno di oggi a Feroleto Antico, piccolo comune di poco più di duemila anime nella provincia Catanzarese.

Il conducente di un mezzo agricolo - per cause che sono ancora in corso di accertamento – è stato travolto da un motocoltivatore finendo tra le zappette della fresa e rimanendovi incastrato.

Sul posto è immediatamente giunto il personale del Suem118 ma che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il corpo del malcapitato è stato estratto dal mezzo e recuperato dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Catanzaro intervenuta sul posto insieme ad un elisoccorso e ai Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.