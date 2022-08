Covid, il Bollettino. Oltre 1500 i nuovi casi di contagio: oggi nessuna vittima

Continua a rimanere intorno al 28 per cento l’indice di contagio da Covid19 in Calabria. Su 5472 tamponi processati nelle ultime 24 ore, difatti, sono stati rilevati 1548 casi di positività costì distribuiti: 468 nel cosentino, 345 nel catanzarese, 321 nel reggino, 210 nel vibonese, 146 nel crotonese e 58 quelli di soggetti non calabresi.

In questo sabato 20 agosto salgono poi di altri 1503 i guariti mentre e fortunatamente a quest’oggi non sono riportate vittime per o con il coronavirus.

Gli attualmente positivi sono invece 68271 (+45 da ieri) dei quali 68088 (+48) in isolamento domiciliare, 173 (-3) sono quelli assistiti nei reparti ospedalieri, 10 infine quelli curati nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3979 (42 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3930 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 84182 (83815 guariti, 367 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 51483 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51418 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 96917 (95662 guariti, 1255 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2336 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2321 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 49998 (49743 guariti, 255 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5484 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5448 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 177634 (176795 guariti, 839 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1981 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1970 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 43928 (43750 guariti, 178 deceduti).