Incidente stradale sulla statale 18, tre feriti

Due veicoli, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrati stamani sulla statale 18 Tirrena Inferiore, all’altezza del km 368,8, a Gizzeria in provincia di Catanzaro.

Nell’incidente stradale, da quanto riferito al momento dall’Anas, sono rimaste ferite tre persone. A causa del sinistro il transito nel traffico interessato è temporaneamente interdetto e viene deviato con indicazioni sul posto.

Presenti sul luogo le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.