Cariati, follia all’ospedale: medico aggredito a morsi e testate

Un medico in servizio presso l'ospedale di Cariati è stato improvvisamente aggredito questa mattina da uno sconosciuto, apparentemente senza alcun motivo. Questo quanto denunciato dallo stesso, che in mattinata si è visto avvicinare da un perfetto sconosciuto all'interno del nosocomio.

Il malcapitato ha raccontato di essere stato preso a testate, mentre in un secondo momento avrebbe ricevuto persino un morso sul naso. Ignoti al momento i motivi del gesto, così come è ignoto l'aggressore: il tutto è stato denunciato ai Carabinieri che ora indagano per identificare il soggetto in fuga e per ricostruire l'accaduto.