Covid, il Bollettino. Sei vittime tra Cosenza, Crotone e Reggio. Tasso di contagio oltre il 28%

Si registrano altri sei decessi nelle ultime 24 ore, in Calabria, per o con il Covid19: quattro avvenuti nel cosentino ed uno ciascuno nel crotonese e reggino.

È certamente questo il dato più tragico del consueto bollettino ufficiale rilasciato quest’oggi, venerdì 19 agosto, dalla Regione Calabria.

Bollettino che segnala anche come il tasso di contagio sia arrivato a poco più del 28%: su un totale di 5633 tamponi eseguiti tra ieri ed oggi, difatti, sono stati 2233 i positivi accertati: 875 nel cosentino, 825 nel reggino, 259 nel catanzarese, 157 nel crotonese, 74 nel vibonese e 43 relativi a soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri.

Gli attualmente positivi sono quest’oggi e pertanto 68226, cioè 640 in meno da ieri, e dei quali 68040 (-632) che si trovano in isolamento domiciliare, 176 (-9) assisiti nei reparti ospedalieri e 10 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3922 (39 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3876 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 83894 (83527 guariti, 367 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 51497 (70 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51426 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 96435 (95180 guariti, 1255 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2311 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2294 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 49877 (49622 guariti, 255 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5664 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 177133 (176294 guariti, 839 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1861 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1850 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 43838 (43660 guariti, 178 deceduti).