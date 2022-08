Contrasto agli incendi boschivi, due denunce a Polistena

Due persone sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, in quanto sorprese a compiedere dei reati ambientali collegati agli incendi. Questo l'esito di un vasto controllo svolto dai militari in tutta l'area, al fine di contrastare gli incendi boschivi e reprimere i comportamenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la popolazione.

A Polistena un imprenditore agricolo originario del cosentino è stato sorpreso mentre tentava di dar fuoco a dei rifiuti non pericolosi di varia natura ammucchiati in un terreno di sua proprietà, e denunciato per il reato di discarica abusiva.

Nello stesso comune un ragazzo è stato denunciato per aver tentato di provocare un incendio nelle immediate vicinanze di un noto esercizio commerciale. Il giovane, originario di Cinquefrondi, è stato colto sul fatto mentre cercava di dar fuoco a delle sterpaglie adiacenti all'attività.