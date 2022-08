Ultima fiammata del caldo africano: in arrivo tempo variabile e possibili piogge

L'ondata di caldo africano che ha fatto traboccare l'intera regione - con punte addirittura superiori ai 41 gradi nell'entroterra cosentino - non è destinata a durare.

Anzi, proprio nel fine settimana è previsto il ritorno del più fresco e temperato anticiclone delle azzorre, che porterà un abbassamento delle temperature che torneranno in linea con la media stagionale, ma non solo.

L'arrivo di venti più freddi porterà con se una notevole instabilità climatica, che genererà in tutta la Calabria un tempo variabile, con alternanze di sole e nuvole, ma sopratutto con possibili piogge.

Circostanza che si inizierà a verificare già da oggi sul versante tirrenico, mentre sulla fascia jonica si dovrà attendere almeno domani, sabato 20 agosto.

Il vento di maestrale in arrivo allontanerà la massa d'aria calda, causando piogge sparse. Al momento non è stata diramata alcuna allerta meteo, e le previsioni indichino il weekend - e l'inizio della prossima settimana - come piovoso ma senza particolari eccessi.