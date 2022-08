Crotone, controlli straordinari della Polizia: sequestro di droga, denunce e segnalazioni

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Crotone ha effettuato dei servizi straordinari del territorio in diverse zone del capoluogo, con l’istituzione di posti di blocco, procedendo al controllo di 91 autovetture e all’identificazione di 168 persone.

Nel corso delle attività sono state effettuate alcune perquisizioni personali e di autovetture, che hanno portato al rinvenimento di sostanza stupefacente, che è stata opportunamente sequestrata.

In particolare, un uomo di 43 anni di Cirò Marina è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, così come un 53enne di Milano, in vacanza nel cirotano; entrambi sono stati segnalati al Prefetto di Crotone per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Un giovane crotonese di 22 anni, noto agli operatori, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish; la perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire tre grammi di marjuana e due bilancini di precisione, per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica, in stato di libertà, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.