Covid, contagi ancora alti (+1.654) ma continua la discesa dei ricoveri (-24)

Sono ancora molti i casi di coronavirus evidenziati dall'odierno bollettino: 1.654 per la precisione, a fronte di 1.506 guariti. Un netto aumento che per fortuna non ha inciso sul numero dei ricoveri, con 194 degenti (-24), mentre si registrano altre 2 vittime.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+416), seguita da Catanzaro (+336), Reggio Calabria (+330), Crotone (+299) e Vibo Valentia (+160) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+113). Processati 3 milioni e 602.359 tamponi da inizio pandemia (+5.832) con un tasso di positività in aumento (28,36%).

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i casi riscontrati salgono a 147.521 (+416) mentre gli attivi sono 51.965, di cui 51.889 in isolamento domiciliare, 75 in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 94.305 i guariti ed 1.251 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi riscontrati raggiungono quota 87.458 (+336), mentre i casi attivi sono 3.823. Di questi, 3.785 sono in isolamento, 32 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 83.268 guariti e 367 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 182.409 (+330), mentre i casi attivi sono 6.102. Di questi: 6.064 in isolamento, 38 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 175.469 i guariti e 838 i decessi.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 51.998 (+299), mentre i casi attivi sono 2.279. Di questi, 2.256 in isolamento, 23 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 49.465 i guariti e 254 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 45.551 (+160) mentre gli attivi sono 1.787. Di questi: 1.774 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 43.586 i guariti e 178 i deceduti.