Veicolo in fiamme sulla nuova 106: traffico bloccato nel reggino

Un veicolo ha preso fuoco, questa mattina, mentre transitava lungo la Strada Statale 106 Var/B nei pressi di Locri, nel reggino. Il mezzo, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe preso fuoco all'interno della galleria "Gerace", all'altezza del chilometro 6 in direzione Taranto.

Lo rende noto l'Anas, che è subito intervenuta per bloccare il traffico e deviarlo lungo il vecchio percorso della Statale 106. Al momento sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell'ordine per coordinare le operazioni di messa in sicurezza.

Non ci sarebbero feriti.

Aggiornamento 12:03: la strada è stata regolarmente riaperta al traffico.