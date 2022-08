Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Catanzaro

Continue vessazioni, minacce ed insulti, arrivando poi a vere e propri aggressioni svolte alla presenza delle figlie minorenni. Questo il quadro delineato dai Carabinieri della stazione di Santa Maria a Catanzaro, che lo scorso 13 agosto hanno tratto in arresto un cinquantunenne del posto per maltattamenti in famiglia.

L'uomo avrebbe reiterato tali comportamenti violenti per anni, spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e dunque in evidente stato di alterazione. Oltre alle minacce di morte ed alle ingiurie, avrebbe schiaffeggiato e colpito con calci e pugni la malcapitata, che ha poi denunciato il tutto e permesso così ai militari di riscontrare la condotta violenta.

Al termine delle indagini preliminari, l'uomo è stato arrestato per direttissima e trasferito nel carcere di Siano.