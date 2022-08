Incidente nella notte a Soverato: ferito un uomo

Poteva avere un esito totalmente differente l'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la Statale 106, in prossimità dello svincolo per Soverato. Due auto - una Wolkswagen Tiguan ed una Wolkswagen Up - per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate attorno all'1:10 di questa notte mentre procedevano in direzione opposto.

A bordo dei mezzi si trovavano complessivamente tre giovani: i due conducenti ne sono usciti illesi, mentre ad avere la peggio è stato il passeggero dell'Up, rimasto incastrato tra le lamiere e ferito in modo non grave. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il malcapitato e dei sanitari del 118 per le cure del caso.

Interenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza del tratto stradale.