Castrovillari, soccorsi tre escursionisti dispersi nella Serra Dolcedorme

Disavventura a lieto fine per tre escursionisti dispersi nella Serra Dolcedorme, ricadente nel comune di Castrovillari. È stato lo stesso gruppo a riuscire ad allertare i soccorsi attorno alle 18:30, denunciando il fatto di non riuscire a trovare la strada per rincasare.

Grazie al servizio Sms Locator i tecnici del Soccorso Aplino e Speleologico Calabria sono riusciti ad individuare subito i dispersi: questi si trovavano a circa 1.588 metri di quota, in una zona molto impervia e difficile da raggiungere, avendo seguito uno degli itinerari più difficili ed impegnativi tra quelli presenti sul Pollino.

Il gruppo è stato raggiunto da tre squadre di soccorritori - due della stazione Pollino ed uno della stazione Basilicata, presente sul posto durante il servizio di guardia attiva - dopo una risalita di 600 metri. Nonostante la stanchezza, i tre escursionisti stavano bene e non hanno riportato ferite: dopo una serie di accertamenti sono stati riportati a valle.