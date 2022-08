Incendio nel carcere minorile di Catanzaro: evacuati 18 detenuti

Un incendio ha interessato il carcere minorile di Catanzaro. Questa sera - poco dopo le 20:30 - due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute su richiesta della Polizia Penitenziaria, dopo che diversi locali della struttura sono stati invasi dal fumo: l'incendio, secondo quanto si apprende, si sarebbe sviluppato in due punti differenti al piano terra.

Oltre ai Vigili del Fuoco - il cui intervento è stato necessario per forzare gli accessi ad alcuni locali - sul posto era presente anche il personale medico del 118, per assistere i detenuti e gli agenti con problemi di respirazione. Nello specifico, quattro agenti sono stati soccorsi e messi in salvo dai Vigili, mentre un'altro è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.

Sono invece complessivamente 18 i detenuti evacuati dalla struttura, trasferiti in un luogo sicuro e sottoposti ai dovuti controlli. L'incendio è stato domato, resta ora da comprendere come si sia sviluppato: se si tratti dunque di un incidente o di un gesto provocato.