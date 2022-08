Un’altra piantagione di marijuana scovata sulle Serre vibonesi, a dimora oltre 350 piante

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Qualcosa come 350 piante di canapa indica, per la produzione della cannabis, che dopo la lavorazione avrebbe permesso di immettere sul mercato della droga stupefacente per un valore complessivo di circa 220mila euro.

Le hanno scoperte qualche giorno fa, sebbene la notizia sia stata resa pubblica solo stamani, gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia insieme ai colleghi della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno, durante una perlustrazione alla ricerca di proprio di piantagioni di droga, nella zona delle Serre Vibonesi, nell’area di Gerocarne.

Durante l’attività, tra la fitta vegetazione è stata così individuata una area di 150 mq che era stata adibita alla coltivazione professionale dello stupefacente.

Al termine tutta la coltivazione è stata sequestrata e poi contestualmente distrutta. Quest’ultimo sequestro si inserisce sul solco di altri importanti risultati operativi della Polizia nel contrasto al traffico di stupefacenti nella zona delle Serre Vibonesi, dove negli ultimi mesi sono stati scoperti circa 700 Kg di marijuana.