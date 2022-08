Incendio mezzo pesante, chiusa la Ss 534 “Di Cammarata e degli Stombi”

La strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 20,550, nel comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, a causa di un mezzo pesante incendiato.

Il traffico leggero (autovetture e veicoli fino a 3,5 tonnellate) è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre il traffico pesante è momentaneamente bloccato.

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rossano.

Il togo ha interessato in particolare un rimorchio con pianale in legno adibito al trasporto di bottiglie di acqua. Il conducente accortisi delle fiamme e del fumo fuoriuscire dal lato sinistro del veicolo, ha accostato e sganciato la motrice spostandosi in una zona sicura. Sul luogo anche i carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Probabile causa delle fiamme una anomalia al sistema frenante il cui surriscaldamento ha innescato l'incendio del rimorchio. Non si registrano danni a persone.