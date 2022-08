Violenta rissa tra stranieri nella notte: sei arrestai a Reggio Calabria

Una violenta rissa è stata sedata con non poche difficoltà dagli agenti delle Volanti di Reggio Calabra, intervenuti nella notte scorsa nella zona di Reggio Campi a seguito delle segnalazioni dei residenti.

Secondo quanto ricostruito successivamente, due gruppi si sarebbero incrociati casualmente per strada e dopo alcuni insulti ne sarebbe nata una colluttazione.

Coinvolti sei uomini - tre rumeni e altrettanti indiani - quattro dei quali sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso, avendo riportato notevoli ferite da taglio giudicate guaribili tra i 6 ed i 25 giorni. I due gruppi infatti si sarebbero colpiti con una sbarra di ferro ed alcune bottiglie rotte.

Al termine delle formalità di rito, tutti e sei sono stati arrestati e trasferiti in carcere per direttissima in flagranza di reato, con l'accusa di rissa e lesioni aggravate.