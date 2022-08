Sant’Eufemia d’Aspromonte: cade in un dirupo e rimane ferito

Intorno all'una ed un quarto di oggi martedì 16 agosto, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha inviato una squadra del distaccamento di Palmi insieme a personale Speleo alpino fluviale, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso da un parente di un uomo caduto in un dirupo a Sant'Eufemia D'Aspromonte.

Le squadre, giunte sul posto, hanno incontrato alcune persone presenti che hanno indicato il punto esatto dove si trovava il malcapitato ferito, quindi impossibilitato a muoversi.

Con non poche difficoltà i soccorsi hanno prima attraversato un torrente con una folta vegetazione per poi trasportarlo in barella fino a raggiungere la strada ed affidarlo al personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Reggio Calabria.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri del posto che ha provveduto agli adempimenti di competenza.