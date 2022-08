Entrate record nei casinò online italiani: persisteranno?

Relativamente ai ricavi dell'igaming italiano, la cifra raggiunta è pari a 324,9 milioni di euro, ovvero il totale più alto degli ultimi otto mesi. Questo è avvenuto anche grazie alle entrate da record registrate con il movimento generato dai casinò online. Parliamo della cifra più alta mai registrata nell’arco di un intero mese.

La crescita su una base di 30 giorni è dovuta principalmente ad un altro record di entrate provenienti dai casinò online. Si parla di numeri che hanno raggiunto i 171,0 milioni di euro a gennaio; il 5,0% in più rispetto a gennaio 2021 e battendo inoltre il record di 165,5 milioni di euro stabilito nel mese precedente. Lo scenario sembra del tutto positivo per un 2022 più che proficuo: anche le entrate di gennaio 2022 sono state ben più del doppio rispetto a quelle registrate solo due anni prima, un buon dato guardando al futuro.

Quando nella scena vi sono siti come https://www.casinoitaliani.it/ è facile comprendere come in molti continuino a puntare al mondo del gioco d'azzardo online. Questo perché i recensori esperti del settore mettono a disposizione tutto ciò che gli utenti potrebbero aver bisogno: informazioni dettagliate sui provider dove aprire il proprio conto, modalità di pagamento accettate, proposta in termini di giochi e offerte; un ottimo sistema per avere immediatamente presente quali siano i siti ad offrire di più in termini di bonus e quindi per capire subito dov’è più conveniente aprire il proprio conto per poter sfruttare eventuali free spin e giocare liberamente.

Il poker e i proventi generati

Le entrate del poker sono incrementate gradualmente di mese in mese, con € 11,4 milioni ottenuti dai tornei e € 7,5 milioni provenienti dai cash game. L'interesse per questo popolare rimane sempre molto alto, nonostante entrambe le cifre erano molto indietro rispetto ai totali raggiunti nel 2020 e all'inizio del 2021; questo è noto a tutti, la pandemia di Covid-19 ha portato ad un rinascita del poker ed in generale, ad un incremento dei giocatori interessati alle piattaforme di gioco che operano in maniera legale online. Bisogna tenere in conto che anche le entrate del bingo sono leggermente aumentate su base mensile fino a 6,1 milioni di euro. Tutto ciò ha generato un cambiamento importante nella direzione dell’ economia e trasformazione digitale .

Dati relativi al 2022 e futuro prossimo