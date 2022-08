Covid, diminuisce la pressione sugli ospedali, ma ancora 2 vittime e 605 casi

Rimangono bassi i nuovi casi di coronavirus in Calabria: secondo l'odierno bollettino infatti sono emersi 605 nuovi contagi, in lieve aumento rispetto a ieri, a fronte di 947 guariti. Diminuiscono anche i ricoveri (-10), mentre si registrano, purtroppo, 2 vittime.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+210), seguita da Crotone (+107), Vibo Valentia (+104), Reggio Calabria (+84) e Catanzaro (+77) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+23). Processati 3 milioni e 588.759 tamponi da inizio pandemia (+2.525) con un tasso di positività che scende al 23,96%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 146.432 (+210), mentre i casi attivi sono 51.635. Di questi, 51.562 sono in isolamento, 89 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 93.553 guariti e 1.246 deceduti.

Nel crotonese i casi covid salgono a 51.469 (+107) mentre gli attivi sono 2.241. Di questi: 2.218 si trovano in isolamento, 23 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.974 i guariti e 254 i deceduti.

Nel vibonese i contagi accertati finora sono 45.240 (+104), mentre i casi attivi sono 1.749. Di questi, 1.776 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 43.268 i guariti e 178 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 181.653 (+84) mentre gli attivi sono 5.964, di cui 5.982 in isolamento domiciliare, 36 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 174.851 i guariti ed 838 i deceduti.

Nel catanzarese infine i positivi al covid salgono a 86.596 (+77), mentre i casi attivi sono 3.841. Di questi: 3.790 in isolamento, 41 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 82.389 i guariti e 366 i decessi.