Ragazzo aggredito a Crotone, la solidarietà della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Crotone

"Vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà alla collega Sylvie Marie Orlando ed alla famiglia per il grave atto di violenza subito" affermano il Commissario straordinario Alfio Pugliese, il Segretario Generale Bruno Calvetta ed i colleghi della Camera di Commercio di Crotone.

"Un episodio inqualificabile, che ha sconvolto tutti noi e l'intera comunità, e senza esitazione vogliamo dire che non siete soli che la gente per bene che mette al primo posto il valore e la dignità della persona c'è e non è poca, che ci uniamo a Voi in un'unica preghiera affinché Davide possa riprendersi presto" concludono.