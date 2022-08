Schianto in galleria sulla statale 106: la strada della morte miete un’altra vittima

Non c'è stato nulla da fare per il conducente del mezzo che questa notte si è schiantato all'interno di una galleria lungo la Strada Statale 106, nel comune di Soverato. L'uomo - un quarantatreenne originario di Catanzaro, del quartire Gagliano - sarebbe morto sul colpo, forse dopo aver perso il controllo del mezzo.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo, mentre le forze dell'ordine stanno ora indagando per ricostruire l'accaduto. Al momento sembrerebbe un incidente in solitaria, che non ha coinvolto altri mezzi.