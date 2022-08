Mare agitato impedisce a tre bagnanti di tornare a riva: scattano i soccorsi

Attimi di panico nella rinomata e conosciuta spiaggia di Caminìa, nota località turistica del comune di Stalettì. A causa del forte vento e del mare mosso che hanno caratterizzato la giornata di Ferragosto, due ragazze avevano preso il largo e non riuscivano a tornare autonomamente a riva, ed una terza persona - entrata in acqua nel tentativo di soccorrerle - si trovava anch'essa in difficoltà.

Dopo alcuni istanti i bagnanti hanno quindi chiesto l'intervento della Guardia Costiera, subito uscita in mare per soccorrere i tre malcapitati. La marea aveva spinto le due giovani quasi all'interno di una grotta, mentre la terza persona è stata recuperata poco distante. Fortunatamente, a parte un bello spavento, i tre stanno bene e non hanno riportato ferite.