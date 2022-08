Cetraro, violento incidente nella notte: tre feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Statale 18, nei pressi del comune di Cetraro. Per motivi ancora in fase di accertamento, diverse auto si sono scontrate andando ad occupare l'intera carreggiata, provocando anche un notevole rallentamento del traffico.

Ferite complessivamente tre persone, subito soccorse dal personale medico del 118 e trasferite in ospedale per maggiori accertamenti. Indagano ora le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.